Помогите! из каких произведений эти герои 1)кошка хромоножка 2)кот кузя 3)кот базилио 4)кот клеточка
Литература
Помогите! из каких произведений эти герои 1)кошка хромоножка 2)кот кузя 3)кот базилио 4)кот клеточка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волшебный голос Джельсомино(кошка хромоножка)
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