По теореме о сумме углов треугольника она равна
Математика
По теореме о сумме углов треугольника она равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов любого треугольника равна 180 градусам
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