По теореме о сумме углов треугольника она равна

Математика
По теореме о сумме углов треугольника она равна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов любого треугольника равна 180 градусам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две третьих разделить на 5 седьмых
Ответить
Литература
Помогите! из каких произведений эти герои 1)кошка хромоножка 2)кот кузя 3)кот базилио 4)кот клеточка
Ответить
Математика
Прямоугольник с длинами сторон 20 мм и 10 мм изображенный на рисунке раздели на два ??динаковых квадрвта
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине В. А. Серова девочка с персиками. Опорные слова: смуглое лицо, румянец на щеках, большие карие глаза, чёрные густые волосы, ро...
Ответить
Русский язык
Сочинение описание на тему " домашний питомец" (желательно) про попугая !
Ответить