Помогите сделать звуко буквенный разбор слова яблоко
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Помогите сделать звуко буквенный разбор слова яблоко
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Гость:
Яблоко- яб-ло-ко, ударение на я Я -[й']- согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, сонорный [a]- гласный, ударный Б-[б]- согласный, твердый парный, звонкий парный Л-[л]- согласный, твердый парный, звонкий непарный, сонорный О-[a]-гласный, безударный К-[к]- согласный, твердый парный, глухой парный О-[a]- гласный, безударный 6 букв, 7 звуков
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