Задача 1. Признак предмета Прилагательные обозначают признаки предметов. Укажи??е предложения, в которых выделенные слова являются прилагательными. Чем ПРОЩЕ язык, чем образнее язык, тем лучше вы будете поняты. Чем проще сл...

Русский язык

Задача 1. Признак предмета Прилагательные обозначают признаки предметов. Укажи??е предложения, в которых выделенные слова являются прилагательными. Чем ПРОЩЕ язык, чем образнее язык, тем лучше вы будете поняты. Чем проще слово, тем более оно ТОЧНО, чем правильнее поставлено - тем больше придаёт фразе силы и убедительности. И опять РАДОСТНО, когда назавтра видишь, как толпятся у картин зрители. МОЛОДЫМ везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. Как грустно, ТУМАННО кругом… Нам действительно более ЦЕННО спокойствие миллионов городских жителей?

Автор: Гость