В)3 2/7*1 1/3+3 2/7*1 2/3 Г)4 3/7*8 4/9-4 3/7*6 4/9
Математика
В)3 2/7*1 1/3+3 2/7*1 2/3 Г)4 3/7*8 4/9-4 3/7*6 4/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 3 2/7 * 1 1/3+3 2/7*1 2/3= 3 2/7* ( 1 1/3+1 2/3)=3 2/7 * 3=23/7*3=69/7=9 6/7 Г) 4 3/7* 8 4/9- 4 3/7 * 6 4/9= 4 3/7 * ( 8 4/9-6 4/9)= 4 3/7 * 2= 31/7*2= = 62/7= 8 6/7
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