Чем отличаются средства выразительности от литературных приемов?

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К средствам выразительности относятся, в частности -Варьирование тональностью выступления. -Выделение главных мыслей. -Постановка в ходе выступления риторических вопросов. -Использование форм диалога. А приёмы выразительности – это способы применения средств выразительности. Таким приёмом, к примеру, является использование аллитерации – звукописи на согласные: Вооружённый зреньем узких ос, Сосущих ось земную, Я чую всё, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всё