Чем отличаются средства выразительности от литературных приемов?
Литература
Чем отличаются средства выразительности от литературных приемов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К средствам выразительности относятся, в частности -Варьирование тональностью выступления. -Выделение главных мыслей. -Постановка в ходе выступления риторических вопросов. -Использование форм диалога. А приёмы выразительности – это способы применения средств выразительности. Таким приёмом, к примеру, является использование аллитерации – звукописи на согласные: Вооружённый зреньем узких ос, Сосущих ось земную, Я чую всё, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В результате взаимодействия серы S массой 16 г с железом Fe образовалось 44 г феррум2 ??ульфида FeS.Вычислите массу израсходованого железа.
Математика
Русский язык
Задача 1. Признак предмета Прилагательные обозначают признаки предметов. Укажи??е предложения, в которых выделенные слова являются прилагательн...