Загадай своё слово по анологии с заданием №2 . Предложи соседу по парте разгадат?? его. Корень тот же,что и в слове ... Суффикс тот же, что и в слове... Приставка та же, что и в слове... Окончание то же что и в слове... ...

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Загадай своё слово по анологии с заданием №2 . Предложи соседу по парте разгадат?? его. Корень тот же,что и в слове ... Суффикс тот же, что и в слове... Приставка та же, что и в слове... Окончание то же что и в слове... Вот задание № 2 Собери слово из частей. Суффикс то же, что и слове терпеливый. Приставка та же, что и в слове выход. Окончание то же, что и в слове новый, Корень тот же, что и в слове вынос. Слово выносливый Пожалуйста помогите Подберите пожалуйста сложненькое слово

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