Один эпизод сказа " Медной горы Хозяйка"

Литература
Один эпизод сказа " Медной горы Хозяйка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидит Степан со своим другом и видит... Хозяйку медной горы! Она была простой девочкой! Рост средний. Наченает Степан с ней разговор И он говорит кто ты? Она отвечает я хозяйка медной горы Ты вот Храбный? Степан говорит что храбрый! Хозяйка говорит скажи своему человеку который правит тобой что бы уходил ( она его назвала вонючим козлом ) Или тогда она обрушит свою злость на пещеру! Степан послушался её и на следующий день Степан всё таки решается сказать человеку про Хозяйку Здраствуйте! Ко мне приходила Хозяйка медной горы говорит что бы мы перестали её пещеру крушить! Иначе проявит над нами злость Все засмеялись! А человек говорит: опять напился? Сейчас пойдешь работать в пещере где нету ни воды и одна сухость!
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