Реши задачу пожалуйсто! В коробки упаковали жвачки по 25 штук в каждую. Сколько жв??чек останется , если нужно упаковать 236 жвачек?
Математика
Реши задачу пожалуйсто! В коробки упаковали жвачки по 25 штук в каждую. Сколько жв??чек останется , если нужно упаковать 236 жвачек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если должно быть по 25 шт. ,то нужно делить. 1)236:25=9(ост.11) Ответ: остаётся 11 жевачек.
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