Реши задачу пожалуйсто! В коробки упаковали жвачки по 25 штук в каждую. Сколько жв??чек останется , если нужно упаковать 236 жвачек?

Математика

Реши задачу пожалуйсто! В коробки упаковали жвачки по 25 штук в каждую. Сколько жв??чек останется , если нужно упаковать 236 жвачек?

Автор: Гость