Речення із займенником нІкого
Українська мова
Речення із займенником нІкого
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Гость:
В наш час нікого не турбують чужі проблеми.
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