Решить уравнение -7/3x=4/5
Алгебра
Решить уравнение -7/3x=4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7/3x=4/5; Х=4/5*(-3/7); Х=-12/35
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