Какое химическое свойство является общим для азотной, серной и угольной кислот? 1) взаимодействие с основными оксидами 2)взаимодействие с неметаллами 3) взаимодействие с растворами щелочей 4)разложение на оксид и воду

Химия

Какое химическое свойство является общим для азотной, серной и угольной кислот? 1) взаимодействие с основными оксидами 2)взаимодействие с неметаллами 3) взаимодействие с растворами щелочей 4)разложение на оксид и воду

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