Какое химическое свойство является общим для азотной, серной и угольной кислот? 1) взаимодействие с основными оксидами 2)взаимодействие с неметаллами 3) взаимодействие с растворами щелочей 4)разложение на оксид и воду
Химия
Какое химическое свойство является общим для азотной, серной и угольной кислот? 1) взаимодействие с основными оксидами 2)взаимодействие с неметаллами 3) взаимодействие с растворами щелочей 4)разложение на оксид и воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) взаимодействие с основными оксидами 3) взаимодействте с растворами щелочей
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