Ярлыком называли: А) перепись населения, проведённую ордынцами на Руси Б) ордынского наместника в русском городе В) дань, собираемую на Руси для Орды Г) ханскую грамоту, дававшую право на княжение
История
Ярлыком называли: А) перепись населения, проведённую ордынцами на Руси Б) ордынского наместника в русском городе В) дань, собираемую на Руси для Орды Г) ханскую грамоту, дававшую право на княжение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же Г И не только на княжение но и на право владеть государством
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Алгебра
Английский язык
Помогите ответить. I. Find the synonyms: 1) a niece a) brother’s daughter b) a girl c) sister’s son d) neighbour 2) to relax a) to sleep ...
Українська мова