Ярлыком называли: А) перепись населения, проведённую ордынцами на Руси Б) ордынского наместника в русском городе В) дань, собираемую на Руси для Орды Г) ханскую грамоту, дававшую право на княжение

История
Ярлыком называли: А) перепись населения, проведённую ордынцами на Руси Б) ордынского наместника в русском городе В) дань, собираемую на Руси для Орды Г) ханскую грамоту, дававшую право на княжение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же Г И не только на княжение но и на право владеть государством
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