Каким членом предложения бывает глагол в форме времени?
Русский язык
Каким членом предложения бывает глагол в форме времени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуемым- главный член предложения)
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