Hi, составьте топ вузов, институтов и университетов(государственных) по Москве

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Hi, составьте топ вузов, институтов и университетов(государственных) по Москве
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Ответ(ы) на вопрос:
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1-е место: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2-е место: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3-е место: Институт бизнеса и дизайна 4-е место: Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 5-е место: Московский государственный лингвистический университет
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