Реши задачу .В овощном ларек привезли 4 ящиков яблок по 50 килограммов в каждом и 3 я??иков груш по 60 килограмма в каждом. Сколько килограммов фруктов привезли в овощном ларек?
Математика
Реши задачу .В овощном ларек привезли 4 ящиков яблок по 50 килограммов в каждом и 3 я??иков груш по 60 килограмма в каждом. Сколько килограммов фруктов привезли в овощном ларек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*50=200 3*6=18 200+18=218 Ответ : 218
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