Реши задачу .В овощном ларек привезли 4 ящиков яблок по 50 килограммов в каждом и 3 я??иков груш по 60 килограмма в каждом. Сколько килограммов фруктов привезли в овощном ларек?

Математика

Реши задачу .В овощном ларек привезли 4 ящиков яблок по 50 килограммов в каждом и 3 я??иков груш по 60 килограмма в каждом. Сколько килограммов фруктов привезли в овощном ларек?

Автор: Гость