Послушай "Пляску персидок" М. Мусоргского и "Персидский хор" Н. Римского-Корсакова. В чем особенность восточных интонаций?

Музыка

Послушай "Пляску персидок" М. Мусоргского и "Персидский хор" Н. Римского-Корсакова. В чем особенность восточных интонаций?

Автор: Гость