Послушай "Пляску персидок" М. Мусоргского и "Персидский хор" Н. Римского-Корсакова. В чем особенность восточных интонаций?
Музыка
Послушай "Пляску персидок" М. Мусоргского и "Персидский хор" Н. Римского-Корсакова. В чем особенность восточных интонаций?
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