Ребят решите пожалуйста даю 10 баллов
Алгебра
Ребят решите пожалуйста даю 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1 a) 10a-5a в квадрате+6a в квадрате -42a = -32a+1
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