Длина первого куска ткани равна 12 целым 14/27 м, что на 3 целые 19/27 м больше, чем длина ??торого куска, и на 5 целых 5/27 м меньше длины третьего куска. Сколько метров ткани содержится всего в трёх кусках?

Математика
Длина первого куска ткани равна 12 целым 14/27 м, что на 3 целые 19/27 м больше, чем длина ??торого куска, и на 5 целых 5/27 м меньше длины третьего куска. Сколько метров ткани содержится всего в трёх кусках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый кусок 12ц 14/27,  второй 12ц 14/27 - 3ц 19/27= 8ц 22/27,  третий 12ц 14/27 + 5 ц 5/27 = 17 ц 19/27. Складываем все три куска 12ц 14/27 + 8 ц 22/27 + 17 ц 19/27 = 37 ц 55/27 = 39 ц 1/7 метра ц - целых
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