Длина первого куска ткани равна 12 целым 14/27 м, что на 3 целые 19/27 м больше, чем длина ??торого куска, и на 5 целых 5/27 м меньше длины третьего куска. Сколько метров ткани содержится всего в трёх кусках?

Математика

Длина первого куска ткани равна 12 целым 14/27 м, что на 3 целые 19/27 м больше, чем длина ??торого куска, и на 5 целых 5/27 м меньше длины третьего куска. Сколько метров ткани содержится всего в трёх кусках?

Автор: Гость