Помогите решить 2,3 задачу)))) буду благодарен)))
Математика
Помогите решить 2,3 задачу)))) буду благодарен)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 задание: 1.количество лучей - 6 2. 1 отрезок - BA,AB 2отрезок - BO,OB 3отрезок - BC,CB С третим я подумаю)
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