Пожалуйста срочно важно что бы вы подобрали однокоренное слово и корень к выделенным словам выделенным словам

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Пожалуйста срочно важно что бы вы подобрали однокоренное слово и корень к выделенным словам выделенным словам

Автор: Гость