Пожалуйста срочно важно что бы вы подобрали однокоренное слово и корень к выделенным словам выделенным словам
Русский язык
Пожалуйста срочно важно что бы вы подобрали однокоренное слово и корень к выделенным словам выделенным словам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишет рубит полет стрельбы хорош,ум
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