Длина прямоугольника 1 4/20 м а ширина на 3/20 м меньше длины. найдите периметр прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника 1 4/20 м а ширина на 3/20 м меньше длины. найдите периметр прямоугольника.

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