Длина прямоугольника 1 4/20 м а ширина на 3/20 м меньше длины. найдите периметр прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника 1 4/20 м а ширина на 3/20 м меньше длины. найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
14/20-3/20=11/20 14/20+11/20=25/20=1целая 5/20=1целая 1/4
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