Длина прямоугольника 2 дм 4 см ,а ширина в 3 раза меньше.Найди сторону квадрата,если его периметр равен периметру данного прямоугольника РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕМ

Математика

Длина прямоугольника 2 дм 4 см ,а ширина в 3 раза меньше.Найди сторону квадрата,если его периметр равен периметру данного прямоугольника РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕМ

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