Длина прямоугольника 2 дм 4 см ,а ширина в 3 раза меньше.Найди сторону квадрата,если его периметр равен периметру данного прямоугольника РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕМ
Математика
Длина прямоугольника 2 дм 4 см ,а ширина в 3 раза меньше.Найди сторону квадрата,если его периметр равен периметру данного прямоугольника РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 дм 4 см это 24см, 24 : 3 = 8 Р= ( 24+ 8) х 2 Р= 64см 2) 64: 4 = 16см( одна сторона квадрата Ответ: 16 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Литература
Что нужно сделать, чтобы получился сжатый пересказ :определить основную мысль,выделить смысловые части озоглавить их?Б.Жутко про обезьянку