Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найдите длину и ширину прямоугольника если его периметр равен 48 сантиметрам

Математика
Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найдите длину и ширину прямоугольника если его периметр равен 48 сантиметрам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а - длина b-ширина, тогда: P=( a+b) ×2 (a+b)×2= 48 a+b= 24 a=24-b; a=3b => 24-b=3b -b-3b=-24 -4b=-24 b=6 => a=24-b=24-6=18 Ответ: длина= 18см, ширина=6см Если помогла, отметь мое решение как лучшее, пожалуйста.
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