Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найдите длину и ширину прямоугольника если его периметр равен 48 сантиметрам

Математика

Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найдите длину и ширину прямоугольника если его периметр равен 48 сантиметрам

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