Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины. чему равна площадь данного прямоугольника, если его ширина на 8 см меньше длины?
Математика
Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины. чему равна площадь данного прямоугольника, если его ширина на 8 см меньше длины?
Ответ(ы):
Гость:
Если ширина х, то длина 5х. С другой стороны, х+8=5х, откуда х=2см-ширина, Площадь S=х*5x=5*2*2=20кв. см
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