Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины. чему равна площадь данного прямоугольника, если его ширина на 8 см меньше длины?

Математика

Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины. чему равна площадь данного прямоугольника, если его ширина на 8 см меньше длины?

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