Длина прямоугольного листа бумаги равна 50 см,а ширина 12 см.Сколько квадратов площ??дью 100 см2 можно вырезать из этого листа бумаги? (нужно решение)

Математика

Длина прямоугольного листа бумаги равна 50 см,а ширина 12 см.Сколько квадратов площ??дью 100 см2 можно вырезать из этого листа бумаги? (нужно решение)

Автор: Гость