Длина прямоугольного листа бумаги равна 50 см,а ширина 12 см.Сколько квадратов площ??дью 100 см2 можно вырезать из этого листа бумаги? (нужно решение)

Математика
Длина прямоугольного листа бумаги равна 50 см,а ширина 12 см.Сколько квадратов площ??дью 100 см2 можно вырезать из этого листа бумаги? (нужно решение)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно вырезать 5 квадратов площадью 100 см2. 5х10х10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Придумай два вопроса к тексту рассказа " Певцы,, на конкурс <<Внинательный читатель>>
Ответить
Математика
1.Один помичник кухаря може почистити 30 кг картопли за 3 год роботи,а другий-за 6 год.За скильки год обидва помичники почистять 30 кгкартопли,якщо...
Ответить
Окружающий мир
Краткий рассказ о военных играх потешных войск петра 1 под селом кожухово
Ответить
Физика
Масса первого бруска в три раза больше, чем масса второго. На какой брусок действу??т большая сила тяжести и во сколько раз?
Ответить
Математика
Составь уравнения и реши их.Если задуманное число уменьшить на 10,то получить числ??,равно частному чисел 36 и 9.Чему равно задуманное число?
Ответить