Длина прямоугольного паралепипеда равна 8 см высота 4_ см а площадь левой грани 12 с??2 вычисли его объём и площадь остальных граней

Математика

Длина прямоугольного паралепипеда равна 8 см высота 4_ см а площадь левой грани 12 с??2 вычисли его объём и площадь остальных граней

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