Длина прямоугольного паралепипеда равна 8 см высота 4_ см а площадь левой грани 12 с??2 вычисли его объём и площадь остальных граней
Математика
Длина прямоугольного паралепипеда равна 8 см высота 4_ см а площадь левой грани 12 с??2 вычисли его объём и площадь остальных граней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=8*4*12=384 см³ Каждой грани по две S=2*8*4+2*4*12+2*8*12=2*(32+48+96)=2*176=352 см² Ответ: V=384 см³, S=352 см².
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