длина прямоугольника 120 дм.она больше ширины на 60 дм.найди периметер и плошадь этого прямоугольника.
Математика
длина прямоугольника 120 дм.она больше ширины на 60 дм.найди периметер и плошадь этого прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина=120-60=60дм периметр=2(120+60)=360дм площадь=120*60=7200дм^2
Гость:
1)120-60=60(дм)-ширина прямоугольника 2)(120+60)*2=360(дм)-периметр прямоугольника 3)120*60=7200(дм кв)=72(м кв)-площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Расстояние между селами 18 км.Велосипедист ехал из одного села в другое 2 ч,а возвращался 3 ч.Какова средняя скорость движения велосипедиста на все...
Физика
С какой скоростью автомобиль должен проехать середину выпуклого моста радиусом 40 метров, чтобы пассажир на мгновение оказался в состоянии невесомо...