длина прямоугольника 120 дм.она больше ширины на 60 дм.найди периметер и плошадь этого прямоугольника.

Математика
длина прямоугольника 120 дм.она больше ширины на 60 дм.найди периметер и плошадь этого прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина=120-60=60дм периметр=2(120+60)=360дм площадь=120*60=7200дм^2
Гость:
1)120-60=60(дм)-ширина прямоугольника 2)(120+60)*2=360(дм)-периметр прямоугольника 3)120*60=7200(дм кв)=72(м кв)-площадь прямоугольника
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