длина прямоугольника 120 дм.она больше ширины на 60 дм.найди периметер и плошадь этого прямоугольника.

Математика

длина прямоугольника 120 дм.она больше ширины на 60 дм.найди периметер и плошадь этого прямоугольника.

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