бассейн: длина 15м, ширина 5м, глубина 2м. Сколько квадратных плиток со стороной 1дм каждая потребовалось для облицовки дна? стенок этого бассейна?

15*5=75( площадь дна) 2*5=10*2=20(площадь сторон) 2*15=30*2=60(площадь двух других сторон) 75+60+20=155(площадь всего бассейна) 155*10=1550дм^2 1дм*1дм=1(площадь одной плиточки) 1550/1=1550 (квадратных плиток потребуется для облицовки дна, стенок) ответ: 1550 шт.

Гость: Гость:

1.1) 15*5=75 метров квадратных площадь дна; 2) 75*10=750 плиток понадобилось для облицовки дна 2.1) 2*15=30 метров квадратных площадь одной стенки; 2) 30*10=300 плиток понадобилось для облицовки одной стенки 3) 2*5=10 метров квадратных площадь другой стенки; 4) 10*10=100 плиток понадобилось для облицовки другой стенки