бригада из 4 чел за 28 дней пошили 560комп белья . за сколько дней пошьют 300компле бригада из 6 человек , если будут работать з такою самой продуктивностью ??
Математика
бригада из 4 чел за 28 дней пошили 560комп белья . за сколько дней пошьют 300компле бригада из 6 человек , если будут работать з такою самой продуктивностью ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560/28/4=5комп- шил один человек за день 300/(6*5)=10дн- за столько дней пошьют 300комплектов 6 человек
Гость:
1) 560:28=20 (комп) сшили за 1 день 2) 20:4=5 (комп) шьёт 1 человек за 1 день 3) 5*6=30 (сошьют за 1 день 6 человек 4) 300:30=10 (д) за столько дней пошьют Ответ: 6 человек пошьют за 10 дней
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