истратив на посев 75% имевшегося зерна фермер обнаружил что у него осталось 37.5 кг зерна сколько килораммов осталось у фермера

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истратив на посев 75% имевшегося зерна фермер обнаружил что у него осталось 37.5 кг зерна сколько килораммов осталось у фермера

Автор: Гость