истратив на посев 75% имевшегося зерна фермер обнаружил что у него осталось 37.5 кг зерна сколько килораммов осталось у фермера
Алгебра
истратив на посев 75% имевшегося зерна фермер обнаружил что у него осталось 37.5 кг зерна сколько килораммов осталось у фермера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у фермера осталось 25 % зарна(100-75) Скорее вопрос стоит в том сколько зерна было 25%=0,25 37,5/0,25=150
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