какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 2 МПа от 2 до 12 л? (с Дано, пожалуйста)

Физика

какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 2 МПа от 2 до 12 л? (с Дано, пожалуйста)

Автор: Гость