какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 2 МПа от 2 до 12 л? (с Дано, пожалуйста)
Физика
какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 2 МПа от 2 до 12 л? (с Дано, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: р=2*10^6Па V1=2*10^-3 м^3 V2=12*10^-3 м^3 Найти А Решение! А=Р*дельта V дельта V= V2-V1=0,012-0,002=0,01м^3 A=2*10^6*10^-2=2*10^4=20кДж - Ответ
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