к чашкам весов подвешены две гири равного веса фарафоровая ижелезная.Нарушится ли равновесие весов если гириопустить в сосуд с водой.Объясните ответ
Физика
к чашкам весов подвешены две гири равного веса фарафоровая ижелезная.Нарушится ли равновесие весов если гириопустить в сосуд с водой.Объясните ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется нарушится, потому что железо имеет большую плотность, относительно фарфора, поэтому в воде фарфоровая гиря будет легче железной)
Гость:
При опускании весов с гирями в воду на них действует сила Архимеда, которая прямопропорциональна плотности жидкости, и объему тела. При одинаковых массах фарфоровая и железная гири имеют разные объемы- железо имеет больший объем, т.к. его плотность больше. Следовательно равновесие весов нарушится Ответ: Нарушится
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