к чашкам весов подвешены две гири равного веса фарафоровая ижелезная.Нарушится ли равновесие весов если гириопустить в сосуд с водой.Объясните ответ

Мне кажется нарушится, потому что железо имеет большую плотность, относительно фарфора, поэтому в воде фарфоровая гиря будет легче железной)

Гость: Гость:

При опускании весов с гирями в воду на них действует сила Архимеда, которая прямопропорциональна плотности жидкости, и объему тела. При одинаковых массах фарфоровая и железная гири имеют разные объемы- железо имеет больший объем, т.к. его плотность больше. Следовательно равновесие весов нарушится Ответ: Нарушится