к раствору, содержащему 33,6 г гидроксида калия, прилили раствор, содержащий 19,6 г серной кислоты. вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли нужно срочно!!!!
Химия
к раствору, содержащему 33,6 г гидроксида калия, прилили раствор, содержащий 19,6 г серной кислоты. вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли нужно срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KOH + H2SO4=K2SO4 + 2H2O M(KOH)=39+16+1=56 ню=m/M=33,6/56=0,6моль M(H2SO4)=2+32+64=98 ню=19,6/98=0,2! значит, серная кислота в недостатке! считаем всегда по недостатку! 1моль серной кислоты даёт 1 моль сульфата калия, значит, 0,2 моль серной кислоты даст 0,2 моль сульфата калия! M(K2SO4)=78+32++64=174 m=M* ню=174*0,2=34,8г - ответ
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