к раствору, содержащему 33,6 г гидроксида калия, прилили раствор, содержащий 19,6 г серной кислоты. вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли нужно срочно!!!!

Химия

к раствору, содержащему 33,6 г гидроксида калия, прилили раствор, содержащий 19,6 г серной кислоты. вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли нужно срочно!!!!

Автор: Гость