Длина радиуса круга 45мм. Какую длину имеет наибольший отрезок, который может уместиться в круге?
Математика
Длина радиуса круга 45мм. Какую длину имеет наибольший отрезок, который может уместиться в круге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самый большой отрезок - это диаметр, который равен двум радиусам, т.е. 90мм
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