Длина ребра одного куба равна 30 сантиметров длина другого 6 сантиметров Найдите о??ношение площади грани меньшего кубок площади граней большого

Математика
Длина ребра одного куба равна 30 сантиметров длина другого 6 сантиметров Найдите о??ношение площади грани меньшего кубок площади граней большого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×6/30×30=36/900=6/150=1/25
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