Уравненияlt;br /gt;1) (45-у) + 18=58lt;br /gt;2) (у-35) +12=32lt;br /gt;3)56-(х+12)=24lt;br /gt;4) 55-(х -15) =30lt;br /gt;
Математика
Уравненияlt;br /gt;1) (45-у) + 18=58lt;br /gt;2) (у-35) +12=32lt;br /gt;3)56-(х+12)=24lt;br /gt;4) 55-(х -15) =30lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (45-y)+18=58 45-y=58-18 45-y=40 -y=40-45 y=5 2) (y-35)+12=32 y-35=32-12 y-35=20 y=20+35 y=55 3) 56-(x+12)=24 -x-12=24-56 -x-12=-80 -x=-80+12 -x=-67 x=67 4) 55-(x-15)=30 -(x-15)=30-55 x-15=25 x=25+15 x=40
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