Рибак спіймав рибу,коли у нього запитали скільки важить риба він відповів:"її хвіст важить 1 кг,голова стільки скільки хвіст і половина туловища,а туловище стільки скільки голова і хвіст разом".Скільки важить риба?
Математика
Рибак спіймав рибу,коли у нього запитали скільки важить риба він відповів:"її хвіст важить 1 кг,голова стільки скільки хвіст і половина туловища,а туловище стільки скільки голова і хвіст разом".Скільки важить риба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-важить голова х+1 - тулуб знайдем х х=1+(х+1)/2х=1+0,5х+0,5х-0,5х=1,50,5х=1,5х=3 кг - важить головах+1=4 кг — важить тулуб1+3+4=8 кг — важить риба
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