Рибак спіймав рибу,коли у нього запитали скільки важить риба він відповів:"її хвіст важить 1 кг,голова стільки скільки хвіст і половина туловища,а туловище стільки скільки голова і хвіст разом".Скільки важить риба?

Математика

Рибак спіймав рибу,коли у нього запитали скільки важить риба він відповів:"її хвіст важить 1 кг,голова стільки скільки хвіст і половина туловища,а туловище стільки скільки голова і хвіст разом".Скільки важить риба?

Автор: Гость