Задача3.......................

Математика
Задача3.......................
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз номер у которого они стоят 27 значит они на нечетной стороне, соответственно нумерация домой идет так 27,29,31,33,35,37. если ему надо пройти четыре дома в пятом аптека значит аптека в 37 доме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5x-4^2=16x+1^7 решить уровнение
Ответить
Русский язык
На дороге попалась беседка . Синтаксический разбор .
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 12=-6+6(3x-1.5)
Ответить
Литература
Рассказ чёрная курица. Нужно написать характеристику по таким вопросам: Кто такой Алёша? Как он чувствует себя в пансионе? Какой он по хара...
Ответить
Математика
В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки.В каждой коробке 12 Тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решит...
Ответить