Задача3.......................
Математика
Задача3.......................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз номер у которого они стоят 27 значит они на нечетной стороне, соответственно нумерация домой идет так 27,29,31,33,35,37. если ему надо пройти четыре дома в пятом аптека значит аптека в 37 доме
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