5x-4^2=16x+1^7 решить уровнение

Математика
5x-4^2=16x+1^7 решить уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-4^2=16x+1^7  5х-16=16х+1 16х-5х=16+1 11х=17 х=17/11 х=1 6/11
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