На дороге попалась беседка . Синтаксический разбор .
Русский язык
На дороге попалась беседка . Синтаксический разбор .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На(предлог) дороге(обстоятельство -сущ) попалась (сказуемое-глагол) беседка(подлежащее-сущ).(повест,невоскл,простое,двусост,распр) [∆_._._ =_]
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