Рассказ чёрная курица. Нужно написать характеристику по таким вопросам: Кто такой Алёша? Как он чувствует себя в пансионе? Какой он по характеру? Как и в связи с чем он меняется? Почему нарушает своё обещание? Какой уро...
Литература
Рассказ чёрная курица. Нужно написать характеристику по таким вопросам: Кто такой Алёша? Как он чувствует себя в пансионе? Какой он по характеру? Как и в связи с чем он меняется? Почему нарушает своё обещание? Какой урок он вынес из произошедшего? Помогите пожалуйста только не очень кратко))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алеша это мальчик проживающий в пансионе, с большим воображением. Алеше в пансионате одиноко, тоскливо, он хочет домой. Алеша мальчик добрый, отзывчивый, жалостлиаый.он меняется худшую сторону , из за того что его все любят, хвалят, ставят другим в пример. Он нарушил своё обещание потому что он напугался строгого наказания. Он вынес урок из этого что нельзя себя считать лучше других.
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