Рассказ чёрная курица. Нужно написать характеристику по таким вопросам: Кто такой Алёша? Как он чувствует себя в пансионе? Какой он по характеру? Как и в связи с чем он меняется? Почему нарушает своё обещание? Какой уро...

Литература

Рассказ чёрная курица. Нужно написать характеристику по таким вопросам: Кто такой Алёша? Как он чувствует себя в пансионе? Какой он по характеру? Как и в связи с чем он меняется? Почему нарушает своё обещание? Какой урок он вынес из произошедшего? Помогите пожалуйста только не очень кратко))

Автор: Гость