В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки.В каждой коробке 12 Тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решите задачу двумя способами

Математика
В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки.В каждой коробке 12 Тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решите задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*144*5=8640 тюбиков с красками
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