В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки.В каждой коробке 12 Тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решите задачу двумя способами

Математика

В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки.В каждой коробке 12 Тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решите задачу двумя способами

Автор: Гость