Литература 4-ый класс проверь себя какое место в жизни людей занимает дружба?
Литература
Литература 4-ый класс проверь себя какое место в жизни людей занимает дружба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба очень важна для меня и своих двоих лучших подруг я очень ценю и уважаю. Они - самое дорогое, что есть в моей жизни и я ни под каким предлогом не хочу их потерять.
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