НюH2S=3моль найти m(H2S)
Химия
НюH2S=3моль найти m(H2S)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вместо "ню" пишу "n" m = n * M M(H2S) = 2+32 = 34 г/моль m(H2S) = 3 * 34 = 102 г
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