Как называется узел из 6 шнурков. Технология. 7 класс. Сделайте примеры названия, а ??ам я сама найду в интернете, просто очень срочно нужно!

Технология

Как называется узел из 6 шнурков. Технология. 7 класс. Сделайте примеры названия, а ??ам я сама найду в интернете, просто очень срочно нужно!

Автор: Гость