Как называется узел из 6 шнурков. Технология. 7 класс. Сделайте примеры названия, а ??ам я сама найду в интернете, просто очень срочно нужно!

Технология
Как называется узел из 6 шнурков. Технология. 7 класс. Сделайте примеры названия, а ??ам я сама найду в интернете, просто очень срочно нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот вид узла называется шамбала
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