Ветер ветерок ветренный найти орфограми

Гость: Гость:

Ветер (корень ветер ударение падает на ударную гласную е в 1 слоге подчеркивай безударную гласную е во втором слоге) ветерок (корень ветер ударение падает на ударную гласную о в последнем слоге подчеркивай две безударные гласные е) ветренный (подчеркивай удвоенную согласную н). Я думаю все..