Ветер ветерок ветренный найти орфограми
Русский язык
Ветер ветерок ветренный найти орфограми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер (корень ветер ударение падает на ударную гласную е в 1 слоге подчеркивай безударную гласную е во втором слоге) ветерок (корень ветер ударение падает на ударную гласную о в последнем слоге подчеркивай две безударные гласные е) ветренный (подчеркивай удвоенную согласную н). Я думаю все..
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