Пожалуйста помогите!!!! Нужно написать сочинение на тему "Какова дальнейшая судьба Дубровского" Нужно самим придумать
Литература
Пожалуйста помогите!!!! Нужно написать сочинение на тему "Какова дальнейшая судьба Дубровского" Нужно самим придумать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну может он будет дальше грабить, его арестуют и он всю оставшуюся жизнь будет в тюрьме
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