Пожалуйста помогите!!!! Нужно написать сочинение на тему "Какова дальнейшая судьба Дубровского" Нужно самим придумать

Литература
Пожалуйста помогите!!!! Нужно написать сочинение на тему "Какова дальнейшая судьба Дубровского" Нужно самим придумать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну может он будет дальше грабить, его арестуют и он всю оставшуюся жизнь будет в тюрьме
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