Решите уравнение 12=-6+6(3x-1.5)
Алгебра
Решите уравнение 12=-6+6(3x-1.5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12= -6+18х-9 12+6+9=18х 27=18х 1,5=х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Рассказ чёрная курица. Нужно написать характеристику по таким вопросам: Кто такой Алёша? Как он чувствует себя в пансионе? Какой он по хара...
Математика
В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки.В каждой коробке 12 Тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решит...
Литература
Пожалуйста помогите!!!! Нужно написать сочинение на тему "Какова дальнейшая судьба Дубровского" Нужно самим придумать