Появляются у зайца и у белки и у лисы весной детеныши? Синтаксический разбор
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Появляются у зайца и у белки и у лисы весной детеныши? Синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появляются - глагол у - предлог зайца, белки, лисы, весной, детеныши - существительное и - союз Повеств., невоскл., простое, двусоставное, распростр., осложнено однородными дополнениями. Отметь, как лучший, пожалуйста))))
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