Появляются у зайца и у белки и у лисы весной детеныши? Синтаксический разбор

Русский язык
Появляются у зайца и у белки и у лисы весной детеныши? Синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появляются - глагол  у - предлог  зайца, белки, лисы, весной, детеныши - существительное  и - союз  Повеств., невоскл., простое, двусоставное, распростр., осложнено однородными дополнениями.  Отметь, как лучший, пожалуйста))))
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